Мы с мужем решили заменить окна в доме и обратились в компанию «Просто ОКНА».

У них был широкий выбор оконных конструкций разных цветов и материалов. Консультант помог нам сделать выбор, учитывая наши пожелания и бюджет. Установка прошла без проблем, монтажники работали аккуратно, не повредив стены или отделку. Теперь наш дом выглядит современно и стильно, а новые окна значительно улучшили теплоизоляцию.

Большое спасибо компании «Просто ОКНА» за отличный сервис и качественную работу!