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Комплексные решения
по остеклению

Откройте для себя наш эксклюзивный ассортимент металлопластиковых окон и стеклопакетов. Идеальное решение для обновления балконов.

Металлопластиковые окна

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Комплексные решения
по остеклению

Откройте для себя наш эксклюзивный ассортимент металлопластиковых окон и стеклопакетов. Идеальное решение для обновления балконов.

Металлопластиковые окна

Узнать больше

Наши изделия призваны привнести красоту и функциональность в ваш дом благодаря индивидуальным решениям

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Наши услуги

Установка

80% гарантии качества зависят от правильно выполненного монтажа.
Наши монтажники имеют более 10 лет опыта
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Качество
Надежность

Стоимость ПВХ окон

Стоимость ПВХ окон может различаться в зависимости от нескольких ключевых факторов.


В первую очередь, стоимость будет зависеть от выбранного размера окна, его конфигурации и дополнительных опций, таких как тип стеклопакета, фурнитура и цветовое оформление.

Связаться с нами
Стоимость ПВХ окон


Стоимость ПВХ окон может различаться в зависимости от нескольких ключевых факторов.

В первую очередь, стоимость будет зависеть от выбранного размера окна, его конфигурации и дополнительных опций, таких как тип стеклопакета, фурнитура и цветовое оформление.



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Почему вам стоит выбрать нас?

Почему вам стоит выбрать нас?

Портфолио

Ознакомьтесь с нашим обширным портфолио, демонстрирующим наш опыт в области металлопластиковых окон и балконного остекления

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Портфолио

Ознакомьтесь с нашим обширным портфолио, демонстрирующим наш опыт в области металлопластиковых окон и балконного остекления

Связаться с нами сегодня
Отзывы наших клиентов

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Григорий
г. Бахчисарай
Заказал окна для офиса в «Просто ОКНА».
Работают профессионально, без проблем.
Теперь в офисе комфортно. Рекомендую!
Заказать и установить окна
Григорий
г. Бахчисарай
Заказал окна для офиса в «Просто ОКНА».
Работают профессионально, без проблем.
Теперь в офисе комфортно. Рекомендую!
Анна
г. Севастополь
Мы с мужем решили заменить окна в доме и обратились в компанию «Просто ОКНА».
У них был широкий выбор оконных конструкций разных цветов и материалов. Консультант помог нам сделать выбор, учитывая наши пожелания и бюджет. Установка прошла без проблем, монтажники работали аккуратно, не повредив стены или отделку. Теперь наш дом выглядит современно и стильно, а новые окна значительно улучшили теплоизоляцию.
Большое спасибо компании «Просто ОКНА» за отличный сервис и качественную работу!
Казимир Сергеевич
с. Орлиное, г. Севастополь
Менял окна в доме с помощью "Просто ОКНА". Все сделали быстро и качественно. Теперь дом теплее и уютнее. Спасибо!
Алексей
г. Симферополь
Заказывал установку окон в свою квартиру в компании "Просто ОКНА". Остался очень доволен качеством работы и профессионализмом монтажников. Они приехали вовремя, аккуратно сняли старые окна и установили новые. Работа была выполнена очень быстро и без лишних хлопот для меня. Окна выглядят отлично, никаких проблем с утечкой воздуха или неплотным закрытием. Рекомендую эту компанию всем, кто ценит качество и профессионализм
Отзывы наших клиентов
  • Заказал окна для офиса в «Просто ОКНА».
    Работают профессионально, без проблем.
    Теперь в офисе комфортно. Рекомендую!
    Григорий
    г. Бахчисарай
  • Менял окна в доме с помощью "Просто ОКНА". Все сделали быстро и качественно. Теперь дом теплее и уютнее. Спасибо!
    Казимир Сергеевич
    с. Орлиное, г. Севастополь
  • Мы с мужем решили заменить окна в доме и обратились в компанию «Просто ОКНА».
    У них был широкий выбор оконных конструкций разных цветов и материалов. Консультант помог нам сделать выбор, учитывая наши пожелания и бюджет. Установка прошла без проблем, монтажники работали аккуратно, не повредив стены или отделку. Теперь наш дом выглядит современно и стильно, а новые окна значительно улучшили теплоизоляцию.
    Большое спасибо компании «Просто ОКНА» за отличный сервис и качественную работу!
    Анна
    г. Севастополь
  • Заказывал установку окон в свою квартиру в компании "Просто ОКНА". Остался очень доволен качеством работы и профессионализмом монтажников. Они приехали вовремя, аккуратно сняли старые окна и установили новые. Работа была выполнена очень быстро и без лишних хлопот для меня. Окна выглядят отлично, никаких проблем с утечкой воздуха или неплотным закрытием. Рекомендую эту компанию всем, кто ценит качество и профессионализм
    Алексей
    г. Симферополь
Заказать и установить окна

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и мы вам перезвоним

Телефон: +7 (978) 002 35 35
Почта: prosto.okna.sev@yandex.ru
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Оставьте заявку

и мы вам перезвоним

Телефон: +7 (978) 002 35 35
Почта: prosto.okna.sev@yandex.ru

Нажимая кнопку вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
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